Richard Páez muestra su descontento tras salir del Cúcuta Deportivo

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El estratega venezolano y figura histórica del balompié sudamericano, Richard Páez, se ha pronunciado en sus redes sociales para abordar su reciente desvinculación del Cúcuta Deportivo.

Tras una etapa marcada por la dificultad para consolidar un esquema de juego competitivo, el técnico ha expresado su profunda decepción por el desenlace del proyecto y, especialmente, por las causas extradeportivas que precipitaron su adiós.

Actualmente, el equipo colombiano se encuentra en la posición 16 de la tabla en la Liga Dimayor, con un balance de dos derrotas y un empate en tres partidos disputados; números que provocaron la salida del criollo.

Proyecto truncado por la intolerancia

Richard Páez, conocido por su filosofía de juego asociativo, señaló que el equipo no contó con el tiempo necesario para cuajar, tanto por la gestión de la plantilla como por factores de seguridad que afectaron directamente al cuerpo técnico.

"Salgo del Cúcuta Deportivo con amargura de no haber tenido tiempo para transformar el buen juego asociativo valiente en resultados y no fue solo la tardanza para reunir el equipo base y refuerzos, sino la intolerancia de las barras bravas que truncaron el proyecto con amenazas a mi integridad", expresó.

El ex seleccionador de la Vinotinto lamenta que un enfoque deportivo basado en la identidad y el buen trato del balón no pudiera encontrar continuidad debido a factores externos ajenos al trabajo de campo, dejando una vacante en el banquillo del conjunto "rojinegro" tras meses de gestión intensa y un final inesperado.