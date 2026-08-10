Cúcuta Deportivo confirma la salida de Richard Páez tras un inicio crítico de temporada

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El ciclo del entrenador venezolano Richard Páez al frente del Cúcuta Deportivo ha llegado a su fin. La junta directiva del conjunto motilón oficializó la desvinculación del director técnico de 72 años y de su asistente, Jorge Durán, en medio de un arranque de campeonato que encendió las alarmas en la institución de Norte de Santander. La falta de resultados y la presión por la tabla del descenso precipitaron la decisión.

Las cifras que aceleraron la salida del cuerpo técnico

El rendimiento del equipo en la actual Liga BetPlay resultó determinante para la salida del estratega. Cúcuta Deportivo acumula tres derrotas y solo un empate en cuatro presentaciones, ubicándose en la última casilla del campeonato con un solo punto y una diferencia de gol de -6. Esta racha negativa coloca al club en la zona crítica del descenso, poniendo en riesgo su permanencia en la primera división del fútbol colombiano.

El comunicado oficial del conjunto motilón

A través de sus canales oficiales, la institución nortesantandereana hizo pública la salida del entrenador mediante un mensaje de agradecimiento:

"Cúcuta Deportivo Fútbol Club informa que, de común acuerdo, se ha dado por terminado el vínculo contractual con los profesores Richard Páez, Director Técnico, y Jorge Durán, Asistente Técnico del equipo profesional. Agradecemos profundamente a ambos por haber aceptado el reto de llegar a nuestra institución, por su trabajo, compromiso y entrega durante el tiempo que defendieron nuestros colores."

Un balance lejos de las expectativas

El paso de Richard Páez por el banquillo del Cúcuta Deportivo finaliza tras apenas seis meses de gestión. Durante su permanencia, el técnico venezolano dirigió un total de 22 compromisos oficiales. Su registro estadístico dejó un balance de tres victorias, nueve empates y diez derrotas, números que no lograron consolidar el proyecto deportivo que la directiva buscaba para esta campaña.

Primer cambio de entrenador en el torneo

Con esta desvinculación, Richard Páez se convierte en el primer estratega en dejar su cargo en el actual certamen del fútbol profesional colombiano.