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¡Primer gol! Sergio Córdova se luce con Batman

La "Pantera" tuvo un positivo debut goleador en el arranque de la temporada en Europa

Por

Carlos Mora
Lunes, 10 de agosto de 2026 a las 04:09 pm
¡Primer gol! Sergio Córdova se luce con Batman
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Las competiciones europeas ponen en marcha sus calendarios oficiales y el fútbol turco ya ha vivido sus primeras emociones en la Segunda División.

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En este nuevo capítulo competitivo, el delantero venezolano Sergio Córdova ha tenido un estreno inmejorable tras sumarse a las filas del Batman Petrolspor en calidad de cedido procedente del Young Boys suizo.

La "Pantera" dejó su sello desde el primer minuto al convertir su primer tanto oficial con su nuevo club. En una jugada de máxima tensión dentro del área rival, al atacante criollo le cometieron un penalti claro que él mismo asumió la responsabilidad de ejecutar.

Aunque el guardameta rival logró adivinar la trayectoria y atajar su disparo inicial, la lectura y rapidez mental de Córdova le permitieron anticiparse a la defensa para cazar el rebote y mandar el esférico al fondo de las redes.

Impulso anímico fundamental

Para el internacional Vinotinto, este arranque goleador representa una noticia sumamente alentadora en su objetivo prioritario de reencontrarse con su mejor versión futbolística y recuperar la regularidad de cara al arco.

Empezar a celebrar desde la jornada inaugural no solo ratifica su jerarquía en el frente de ataque, sino que le otorga la confianza necesaria para afianzarse como el referente ofensivo que el Batman Petrolspor necesita en esta categoría.

Cabe destacar, que anteriormente estuvo en préstamo en la MLS con el St. Louis City, donde disputó 13 compromisos (más de 700 minutos) y registró un gol y una asistencia. 

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