Delantero Vinotinto se pronuncia tras el terremoto en Colombia

Suscríbete a nuestros canales

Un fuerte terremoto de magnitud 7.4 sacudió este lunes el territorio colombiano, generando momentos de profunda tensión en varias ciudades del país.

Ante la emergencia, diversos futbolistas venezolanos que hacen vida en la liga nacional han comenzado a reportarse a través de sus plataformas digitales para llevar tranquilidad a sus familiares y seguidores.

Entre los primeros en pronunciarse estuvo Edson Tortolero. El actual atacante del América de Cali utilizó sus redes sociales para confirmar que se encuentra a salvo tras el sismo.

"Estoy bien gracias a Dios. Ha sido fuerte el temblor pero sólo espero que mis compañeros, sus familias y todo el pueblo colombiano estén bien. Vengo de esto y no puedo creerlo pero esto es la voluntad de Dios", expresó el delantero en sus historias oficiales.

Duro golpe a la memoria reciente

Para el futbolista formado en el balompié venezolano, este episodio representa una estremecedora coincidencia. El extremo vive su segundo terremoto en un periodo de dos meses, luego de haber padecido los devastadores sismos que azotaron a Venezuela semanas atrás, etapa en la cual aún defendía los colores del Carabobo FC antes de dar el salto al fútbol colombiano.

Mientras las autoridades nacionales y locales continúan evaluando los daños estructurales y las posibles afectaciones en zonas clave como Cali, Pereira y Bogotá, se espera que en las próximas horas se den a conocer más actualizaciones sobre el estado de los demás futbolistas venezolanos que disputan los torneos profesionales en el vecino país.