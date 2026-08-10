Terrible: Atacante del Barcelona sufre grave lesión de rodilla

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Roony Bardghji, extremo sueco del FC Barcelona, sufrió una grave lesión de rodilla durante el entrenamiento de este lunes, situación que lo mantendrá alejado de los terrenos de juego durante varios meses. El club tenía intención de cederlo para que sumara una cantidad de minutos importante en la venidera temporada.

De acuerdo con la información de Fabrizio Romano, el futbolista de 20 años se rompió el ligamento cruzado anterior y estaría de baja entre seis y siete meses, por lo que su regreso podría producirse entre febrero y marzo de 2027.

La lesión llega en un momento especialmente complicado para Bardghji, ya que el Barcelona tenía previsto buscarle una cesión para que pudiera sumar minutos y continuar con su desarrollo. Clubes de la Premier League y de Alemania estaban interesados en hacerse con sus servicios, mientras que el propio jugador estaba de acuerdo con la posibilidad de salir temporalmente del conjunto azulgrana. Ahora, todos esos planes han quedado frenados por completo.

Delantero del Barcelona sufre terrible lesión

Además, la nueva lesión en la rodilla genera preocupación dentro de los culés, debido a que el sueco ya había sufrido un problema importante en esa zona durante su etapa con el Copenhague. Bardghji llegó al conjunto catalán la pasada temporada por alrededor de 2,5 millones de euros y estaba llamado a convertirse en una alternativa para Lamine Yamal.

Por ahora, se espera que el FC Barcelona emita un comunicado oficial para confirmar el alcance de la lesión y el tiempo estimado de recuperación. Bardghji tendrá que afrontar nuevamente un largo proceso de rehabilitación y, si se cumplen los plazos previstos, podría regresar a la competencia en los primeros meses de 2027 para intentar recuperar su lugar en la plantilla.