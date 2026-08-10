Real Madrid presenta los números que llevarán sus estrellas en la temporada 2026-27

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Real Madrid es una de los equipos deportivos más importantes de la historia. Cuando hay un mercados de fichajes importantes, sus aficionados esperan la revelación de los números para comprar las camisetas. Para la temporada 2026-27, ya es oficial los dorsales de los fichajes.

El Madrid presentó los números que usarán sus estrellas en la temporada, incluido los fichajes de: Ibrahima Konate, Marc Cucurella, Denzel Dumfries, Bernardo Silva, Carlos Espí y Yan Diomandé. Estos son la novedad de una plantilla que espera vender muchas camisetas.

Dorsales de la temporada 2026-27:

Portería: Courtois #1, Lunin #13

Defensa: Asencio #2, Militao #3, Huijsen #4, Trent, #12, Konate #16, Cucurella #17, Carreras #18, Rudiger #22, Mendy #23, Dumfries #24

Mediocampo: Bellingham #5, Camavinga #6, Valverde #8, Tchouameni #14, Guller #15, Bernardo #20, Pitarch #27

Ataque: Vinicius #7, Endrick #9, Mbappé #10, Rodrygo #11, Espí #19, Brahim #21, Diomandé #25

Real Madrid apunta a Enzo Fernández para cerrar un mercado estelar

Real Madrid tenía una idea clara para el centro del campo de la temporada 2026-27. Todo pasaba por la contratación de Rodri Hernández que quería unirse al proyecto blanco y su Mundial convenció a todos. Sin embargo, ante la negativa del español, Enzo Fernández entra en escena.

El futbolista argentino tiene quiere jugar en la capital española, con el Madrid como la mejor opción para fichar a Fernández. Un jugador que llegaría para ser el enlace entre defensa y ataque; además de darle salida limpia al balón y manejar los diferentes ritmos del equipo.

Real Madrid: José Mourinho y un recado su máximo rival en el banquillo

Jose Mourinho grabó un documental con Netflix donde repasa parte de su carrera en el fútbol. En las imágenes se muestra en el día a día dentro de un club de fútbol. Compartir entrenamiento, las comidas, ruedas de prensa todo, en ese contexto, aprovechó para enviar un recado a su rival.

El actual entrenador del Real Madrid lanzó la bomba contra Guardiola: "Algunos tipos necesitan un año sabático, algo que odio. Odio esa palabra. Para mí, un año sabático significa debilidad. No me hables de años sabáticos. Nunca necesito descansar. Descansaré cuando me muera".