UEFA y sus aliados tiene otro clavo en el ataúd de Infantino en FIFA

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UEFA junto a AFC y Concacaf continúan con su ofensiva contra Gianni Infantino y FIFA. Una guerra fría que está escalando en situaciones de cara a un futuro sin el actual presidente del máximo organismo del fútbol. De hecho, quieren una resolución del asunto lo más pronto posible.

La ofensiva de UEFA - AFC - Concacaf, llegó a un terreno que compromete seriamente la legitimidad del liderazgo de Infantino. Al rechazar categóricamente que la propia administración de FIFA sea la encargada de auditarr el intento de venta de activos de la Copa del Mundo.

Este reclamo no solo pone en evidencia un grave fallo de juicio por parte de la directiva, sino que profundiza una crisis de gobernanza sin precedentes. Para las confederaciones, permitir que la misma organización evalúe sus propios errores fomenta la opacidad y la transparencia.

Con este nuevo pulso, el bloque opositor continúa estrechando el margen de maniobra de la cúpula actual mediante un desgaste político constante. La exigencia de rendición de cuentas y un liderazgo que sirva al deporte y no a intereses individuales marca un punto de inflexión.

UEFA prepara su golpe maestro al fútbol mundial

La oposición liderada por Aleksander Čeferin (presidente UEFA) afianza una estrategia milimétrica para desplazar a Gianni Infantino de FIFA. Lejos de ser un ataque aislado, el bloque europeo diseña una transición de poder perfectamente impecable y sincronizada para 2027.

Este enroque político proyecta la continuidad de su actual modelo institucional ubicando a Čeferin en la presidencia FIFA. A la par, el influyente Nasser Al-Khelaïfi tomaría las riendas de UEFA; mientras que la leyenda Luís Figo lideraría la Asociación Europea de Clubes.

La maquinaria opositora unifica el poder financiero, el peso comercial de los patrocinadores y el respaldo absoluto de las potencias históricas. Con esta sólida estructura, el bloque europeo asesta otro clavo en el ataúd de la administración actual, asegurando un dominio inquebrantable sobre el futuro del balompié global.