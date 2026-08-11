Henrry Díaz: El "Mago" que volvió a brillar en la Vinotinto Sub-20

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La trayectoria de Henrry Díaz en la selección Vinotinto Sub-20 es la historia de una redención futbolística que culminó con la reciente conquista dorada en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.

A sus 18 años, el talentoso volante demostró una madurez impropia de su edad y se convirtió en el arquitecto indiscutible de un equipo que necesitaba un faro en la mitad de la cancha.

Tras una actuación decepcionante en el Torneo Maurice Revello, donde el jugador había quedado sorpresivamente relegado a un segundo plano bajo la dirección de Juan Tolisano, surgieron dudas sobre su papel en el grupo.

Sin embargo, el cuerpo técnico realizó los ajustes tácticos necesarios, reconociendo que el equipo carecía de esa chispa creativa que solo Díaz podía aportar.

El regreso de la versión dominante

La confianza depositada nuevamente en el "mago" permitió recuperar la versión más brillante del mediocampista, aquella misma que maravilló a los aficionados venezolanos durante su etapa en la Sub-17 bajo la tutela de Oswaldo Vizcarrondo.

Al devolverle la titularidad y la responsabilidad de la creación, respondió asumiendo el rol de eje absoluto del equipo. Su impacto en la fase final fue devastador para los rivales: repartió 2 asistencias clave durante el torneo, pero fue en la final donde dictó sentencia.

Su influencia fue total, participando directamente en ambos goles de la Vinotinto, orquestando el juego desde la zona de creación y demostrando por qué es considerado una de las joyas más brillante de su generación.

Este nivel de exigencia y éxito internacional coloca a Henrry Díaz ante una nueva etapa en su carrera. El desafío ahora es trasladar esta jerarquía a su presente en el Monagas SC.

En el torneo local, el jugador tiene la misión de liderar a su club, manteniendo esta consistencia que lo ha convertido en el niño mimado del fútbol venezolano. La meta es consolidar su rendimiento para que el salto hacia el fútbol europeo no solo sea un sueño, sino una inevitable realidad.