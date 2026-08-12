¡Supercampeón! El París Saint-Germain levanta un nuevo título

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El proyecto liderado por Luis Enrique en el París Saint-Germain sigue dando frutos dorados. En una noche eléctrica disputada en Salzburgo, el gigante parisino logró alzarse con su primer título de la temporada 2026-27, al derrotar 2-1 al Aston Villa y proclamarse campeón de la UEFA Super Cup 2026.

El encuentro, que enfrentó al ganador de la Champions League y de la Europa League, se definió gracias a la contundencia ofensiva del PSG.

Los goles de la victoria llegaron a través de las figuras de Khvicha Kvaratskhelia y Désiré Doué, quienes fueron los encargados de desequilibrar la balanza y sellar un triunfo vital para la moral del equipo francés. El descuento del conjunto inglés fue obra de Brian Madjo.

Bicampeonato histórico

Con esta victoria en tierras austríacas, el París Saint-Germain no solo estrena su vitrina esta temporada, sino que logra el bicampeonato consecutivo en la Supercopa de Europa, tras haber alzado el mismo trofeo en la edición de 2025.

La victoria ante el Aston Villa consolida la hegemonía europea del club de la capital francesa y ratifica la efectividad de la filosofía de juego implementada por Luis Enrique.

Con este nuevo trofeo, el PSG inicia el curso 2026-27 con paso firme, dejando claro que su objetivo principal es seguir siendo el referente indiscutible tanto a nivel nacional como internacional.