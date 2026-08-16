El Barcelona pone fin a la novela de Rodri: Los culés llegaron a un acuerdo con el Manchester City

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Uno de los fichajes más sonados de todo el mercado ya es una realidad, Rodri será jugador del Barcelona luego del acuerdo alcanzado entre el club español y el Manchester City, según informa desde Europa el insider, Fabrizio Romano. La contratación cobró mucha relevancia después de la gran cercanía que había entre el centrocampista y el Real Madrid, pero finalmente el cotizado jugador acabó en la acera de al frente.

Rodri Hernández llegará al Barcelona luego de liderar a su selección en la copa del mundo y con una etiqueta de jugador diferencial que obliga a los culés a pelear por todos los títulos, tal cómo acostumbraban en la época de Messi y compañía. El club azulgrana pagará al rededor de 70 millones de euros para poder sumar a su proyecto al jugador de 30 años.

Cuarto fichaje del Barcelona en el actual mercado: Rodri

Ahora Hansi Flick podrá contar al completo con el centro del campo con el que España jugó la mayoría de sus partido en el Mundial 2026; Rodri-Pedri-Olmo, aunque todavía está por verse cuales son los planes del alemán, ya que en el Barcelona hay todavía más variantes para ese centro del campo. El también ex jugador Atlético de Madrid y Villarreal se convertiría en el cuarto fichaje realizado por el club culé durante el verano, a la espera de que también confirmen el regreso de Joao Cancelo.

Los fichajes del Barcelona hasta son: Karim Ayedemi, Anthony Gordon y Jesse Bisiwu, los tres en la zona de ataque. Rodri llegaría para ocupar el importante lugar que deja vacio Frenkie De Jong tras sufrir una importante lesión de rodilla justo antes del inicio de la pretemporada.