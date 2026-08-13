¡Se va del Barcelona! Ferran Torres y el PSG llegan a un acuerdo

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El mercado de fichajes europeo ha registrado uno de sus movimientos más impactantes. El París Saint-Germain ha llegado a un acuerdo para hacerse con los servicios de Ferran Torres, el atacante español que recientemente se convirtió en el gran héroe de la última final de la Copa del Mundo.

Tras varios días de intensas negociaciones en sus etapas finales, el acuerdo entre el club parisino y el FC Barcelona ha llegado a buen puerto.

La operación se ha cerrado por una cifra de 50 millones de euros, una cantidad que permitirá a la entidad azulgrana sanear sus arcas mientras el PSG refuerza su parcela ofensiva con una pieza de jerarquía internacional.

Ferran solo quería al PSG

El periodista Fabrizio Romano destaca que la voluntad de Ferran Torres fue determinante en el desenlace de la operación. El delantero solo contemplaba la opción de recalar en París, rechazando otras posibilidades para unirse al ambicioso proyecto que encabeza el club francés.

Cabe destacar, que durante toda su etapa en el club azulgrana levantó siete títulos (tres Supercopas de España, tres Ligas Españolas y una Copa del Rey). Además, marcó 65 goles y 23 asistencias en 207 compromisos disputados, siendo uno de los refuerzos favoritos de Hansi Flick.

Se espera que, en las próximas horas o días, tanto el París Saint-Germain como el FC Barcelona hagan oficial el traspaso a través de sus canales institucionales, formalizando así la llegada de una de las figuras más determinantes del momento a la capital de Francia.