FC Barcelona recibe un baño de realidad tras la mísera oferta por Rodri

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FC Barcelona se estrella contra una pared blanquiazul en su intento de fichar a Rodri Hernández. El Manchester City dueño de la ficha del español mantiene una postura muy clara: no hay negociación, o llegan al monto estipulado o el jugador no se va a mover de Inglaterra.

La directiva blaugrana volvió a recibir un no como respuesta a su oferta de 65 millones de euros (fijos + variables). El City tiene las ideas muy claras y son recibir 70-80 millones de euros por el último Balón de Oro del Mundial 2026. Si no se mueven en esos números no hay fichaje.

En este contexto, Rodri es el único perjudicado, porque ya tiene el ok de los catalanes; pero también comentó que quería cambiar de aires a la directiva. Un jugador que no está a gusto en su club y que pide salir, es un dolor de cabeza para todos, por ahora se mantendrá en el club.

Rodri Hernández: el error que lo mantiene en Inglaterra

Rodri Hernández es uno de los jugadores más valorados en el actual mercado de fichajes del 2026-27. Su Mundial 2026 con España lo llevó a un nivel superlativo para ser codiciado por los grandes de España. Sin embargo, cometió un error que podría costarle la temporada.

El pecado de Rodri fue desprenderse de la opción del Real Madrid una vez que el Barcelona se intereso. Seguramente quedó bien parado con los blancos, pero él quedó en una encrucijada, o el barca ofrece 70-80 millones entre fijos y variables y no saldrá de Inglaterra.

Hernández debió mantenerse abierto a fichar por ambos clubes, dejar que se pelearan y mantener sus opciones abiertas. Estuviésemos contemplando una guerra de ofertas por un centrocampista élite; ahora bien, en estos momentos todo indica que permanecerá en el City.

¿Enzo Fernández puede desbloquear la operación Rodri?

En líneas generales el Manchester City de Enzo Maresca quiere fichar a Enzo Fernández del Chelsea. La idea del DT italiano es contar con su ex jugador para llevar el ritmo de su nuevo club. Los Blues pusieron un límite del viernes hasta las 5:00 pm hora local para recibir 120 millones de libras.

Esta operación podría acelerar las cosas con Rodri, pero en teoría el equipo ciudadano no quiere pagar tanto. Una situación que realmente no tendría nada que ver con el español, pero que podría acelerar el movimiento del argentino para juntar el centro del campo que quiere Maresca.