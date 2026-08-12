¿Se cae el fichaje? El plazo que tiene el Barcelona para fichar a Rodri o se regresa a Manchester

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El Barcelona continúa trabajando intensamente para cerrar el fichaje de Rodri, una operación que el club catalán esperaba tener resuelta antes del próximo viernes. Sin embargo, el acuerdo con el Manchester City se ha retrasado más de lo previsto debido a diferencias económicas entre ambas instituciones.

Aunque las posturas no parecen irreconciliables, el tiempo comienza a jugar en contra del conjunto azulgrana, que intenta acelerar las conversaciones para definir el traspaso en las próximas 48 horas.

En el entorno del Barcelona existe plena confianza en que Rodri jugará con la camiseta azulgrana durante la temporada 2026-27. La entidad considera que el acuerdo terminará concretándose esta misma semana, aunque ya no puede garantizar que ocurra antes de que el mediocampista se reincorpore a los entrenamientos del Manchester City. De hecho, desde el club inglés ya se ha señalado que, por ahora, el internacional español tiene previsto presentarse el viernes en Manchester.

Barcelona contra reloj para fichar a Rodri

Las negociaciones entre ambos clubes continúan de forma constante y el Barcelona ya alcanzó un acuerdo con el jugador hace varios días. El principal obstáculo sigue siendo el precio del traspaso: la primera oferta azulgrana, cercana a los 50 millones de euros, fue rechazada por el City, que solicita alrededor de 70 millones. En este momento, ambas partes buscan acercar posiciones con la intención de cerrar la operación por una cifra situada entre 60 y 65 millones de euros, incluyendo variables.

Rodri, de 30 años, está informado de todos los avances y detalles de la negociación, y asume que probablemente deberá viajar a Manchester mientras se resuelve su futuro. A pesar de que el Barcelona no descarta alcanzar un entendimiento definitivo en las próximas horas, dentro del club reconocen que el margen para completar la operación antes del viernes es cada vez más reducido, aunque la buena comunicación entre ambas entidades mantiene vivo el optimismo.