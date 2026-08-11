LaLiga se prepara para el regreso de Rodri si se viste con el FC Barcelona

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Hay un nombre que sigue dando la vuelta en redes. Se trata de Rodrigo Hernández, mejor conocido como Rodri, y que viene de hacer un Mundial 2026 histórico, siendo el MVP del certamen. En los días más recientes todo apunta a que será jugador del FC Barcelona y en LaLiga empiezan a prepararse a este movimiento.

Y un ejemplo de esto se puede apreciar en la propia página web de la competición, en la que se aprecia un vídeo recopilatorio de acciones destacadas del mediocentro durante su etapa vistiendo los colores del Villarreal y el Atlético de Madrid.

Ese trabajo audiovisual estuvo acompañado por este mensaje: “Antes de proclamarse campeón del mundo con la Selección Española, Rodri ya estaba demostrando su clase en LALIGA EA SPORTS. Revive algunos de sus mejores momentos con el Villarreal CF y el Atlético de Madrid, desde su dominio del centro del campo y sus jugadas inteligentes hasta la calidad que le convirtió en uno de los mejores del fútbol”.

¿Desde cuándo Rodri no jugaba en LaLiga?

Su mejor etapa en clubes, hasta el momento, la pudo firmar en el Manchester City, equipo en el que pudo ganar el Balón de Oro en octubre de 2024 y ganó la Champions League 2022-23.

Justamente, hoy con 30 años de edad, quiere demostrar que lo mejor de su fútbol aún está por llegar y hacerlo vistiendo los colores del FC Barcelona en el país que lo vio nacer y en una competición local que no juega desde el 18 de mayo de 2019.

En aquella oportunidad participó en el duelo entre Atlético de Madrid y Levante, que finalizó con empate a dos y en el que el se puso por última vez la camiseta del cuadro madrileño en un compromiso oficial.

La expectativa en Barcelona con Rodri es total, justamente porque Rodri viene de ganar el Balón de Oro del Mundial 2026, demostrando que su mejor versión ha regresado.