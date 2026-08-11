La vez que Rodri dijo que iría al Madrid: ¿Se arrepiente de elegir al Barcelona?

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Rodri Hernández es uno de los nombres del verano en el fútbol europeo. Su gran Mundial 2026 lo catapultó como el Balón de Oro del torneo y uno de los grandes fichajes del Real Madrid. Sin embargo, el futbolista se decanto por el FC Barcelona, pese a unas declaraciones alabando al equipo blanco.

Durante una entrevista hace un par de años, Rodri dejó claro que una llamada del Real Madrid siempre merece atención por su jerarquía histórica y palmarés. Aquellas palabras suyas reavivan la curiosidad, si en algún momento su destino pudo haber tomado un rumbo totalmente distinto.

Hoy convertido en Balón de Oro y referente mundial, resulta prácticamente imposible saber si aquel flirteo verbal con el equipo blanco dejó algún tipo de espina clavada por no fichar. Ya que en estas horas se da casi por cerrada su llegada al FC Barcelona para 2026-27.

¿FC Barcelona fichará a Rodri Hernández?

Todo indica que el Barcelona buscará cerrar la incorporación de Rodri Hernández próximamente. Sin embargo, el principal obstáculo financiero radica en alcanzar los más de 70 millones de euros exigidos por el Manchester City; una cifra elevada que complica enormemente la negociación actual.

Esta compleja operación económica exigirá un esfuerzo titánico por parte de la directiva culé para sanear sus cuentas. Incorporar a una figura de semejante magnitud mundial representará una inversión sumamente costosa, poniendo a prueba la ingeniería financiera del club en el próximo mercado de fichajes estival.

¿Y qué pasará con Julian Álvarez?

El futuro de Julian Álvarez luce sumamente complejo, ya que el Atlético de Madrid se niega rotundamente a negociar su salida. De hecho, se aferra a la cláusula de rescisión de 500 millones de euros; de esa manera están blindando por completo su gran estrella.

A esta gigante barrera contractual se suma la delicada realidad económica del conjunto azulgrana. No están en capacidad para desembolsar al menos 150 millones de euros para abrir un canal de diálogo con el Atlético; haciendo que este fichaje estelar sea prácticamente imposible.