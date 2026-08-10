Barcelona ya tiene su alternativa a Julián Álvarez

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El FC Barcelona está muy activo en el mercado de fichajes con varios frentes abiertos para reforzar la plantilla. Uno de ellos se mantiene intacto, pese a las últimas negativas de la otra parte. Se trata de Julián Álvarez (26 años), jugador del Atlético de Madrid, club que se ha negado a negociar con los culés.

El argentino sigue siendo el objetivo principal para reforzar la delantera y distintos informes aseguran que el jugador quiere vestir de azulgrana. Eso sí, una operación que se ha tornado complicada con la entidad colchonera, que se ha mantenido inflexible en su postura hasta el momento.

Todo ese escenario ha llevado a que desde el alto mando blaugrana consideren alternativas en caso de que no pueda desencadenar ese movimiento. Es cuando ha surgido un nombre sobre la mesa, que comparte nacionalidad con la 'araña'.

Ese delantero no sería otro que Lautaro Martínez, quien aparece como una opción en las carpetas del equipo catalán, según ha desvelado El Desmarque, desde donde apuntó que gustaría mucho a Deco y a Hansi Flick.

¿Barcelona puede fichar a Lautaro?

Desde Mundo Deportivo han contado que Barcelona maneja al delantero como alternativa a Julián Álvarez, aunque no tendría iniciado los contactos aún entre las partes, por lo que parecería un fichaje lejano a día de hoy.

Otro aspecto que puede complicar una operación de este tipo es que el Inter de Milán tiene al argentino como pieza fundamental en el proyecto. De hecho, es capitán de la institución y de los que tiene más liderazgo en el grupo.

El atacante se siente completamente cómodo en el club y en una ciudad en donde la afición tiene mucho respeto por los años dados al equipo. Ese contexto complicaría cualquier comunicación entre las partes.

Ahora mismo, Barcelona tendría primero que garantizar que Lautaro quiera cambiar de aires para luego negociar términos de un posible movimiento entre los clubes.