Real Madrid: José Mourinho y un recado su máximo rival en el banquillo

Suscríbete a nuestros canales

José Mourinho es sin duda alguna el entrenador más mediático de los últimos 20 años. Una persona que siempre va de frente y que no se muerde la lengua al decir las cosas. De hecho, en su último documental dejó un fuerte recado contra Josep Guardiola, su rival en el banquillo.

Mourinho grabó un documental con Netflix donde repasa parte de su carrera en el fútbol. En las imágenes se muestra en el día a día dentro de un club de fútbol. Compartir entrenamiento, las comidas, ruedas de prensa todo, en ese contexto, aprovechó para enviar un recado a su rival.

El actual entrenador del Real Madrid resaltó: "Mi mundo es entrar a un estadio de fútbol con 50.000 o 90.000 aficionados. Sin el fútbol, siento que me falta algo. Pero no creo que sea una obsesión. Cuando alcanzas cierto nivel, simplemente quieres quedarte ahí para siempre".

Tras esa declaración lanzó la bomba contra Guardiola: "Algunos tipos necesitan un año sabático, algo que odio. Odio esa palabra. Para mí, un año sabático significa debilidad. No me hables de años sabáticos. Nunca necesito descansar. Descansaré cuando me muera".

Real Madrid oficializa el fichaje de Yan Diomandé para 2026-27

El Real Madrid acaba de oficializar el fichaje de Yan Diomandé del RB Leipzig por 140 millones de euros con complementos. El jugador está volando a Madrid para pasar el reconocimiento médico y empezar a entrenar bajo las ordenes de José Mourinho de cara a 2026-27.

Un nuevo fichaje para el equipo del José Mourinho que buscará ganar todos los títulos posibles en la próxima temporada. El jugador de 19 años será pieza fundamental del once inicial y jugará por la banda derecha; una de las posiciones más débiles del club en los últimos años.

Real Madrid & Vinicius Jr renuevan hasta 2032

Real Madrid y Vinicius Jr han acordado la ampliación del contrato hasta el 30 de junio de 2032. Los detalles de la renovación no se hicieron públicos, pero está claro que hubo un acercamiento de ambas partes. El club subió su propuesta y el brasileño bajó sus condiciones para llegar a un acuerdo.