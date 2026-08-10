Cucurella, Konaté y Mbappé llegan al Madrid de Mourinho: esta es la fecha de su estreno

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José Mourinho comienza a acercarse al escenario ideal para afrontar el tramo final de la pretemporada del Real Madrid. Tras los regresos de Thibaut Courtois y la incorporación de Yan Diomande, este lunes fue el turno de Marc Cucurella, Ibrahima Konaté y Kylian Mbappé, quienes finalizaron sus vacaciones después de su participación en el Mundial y se reincorporaron a la dinámica del conjunto blanco.

Los tres, además, pasaron el reconocimiento médico en la Ciudad Real Madrid. El equipo sigue consolidando su gran trabuco para la venidera temporada, donde regresar a lo más alto después de irse con las manos vacías en las últimos dos ediciones. Con estas incorporaciones, Mourinho ya cuenta con buena parte de las piezas fundamentales de su plantilla para comenzar a definir su equipo titular de cara a la próxima temporada.

Cucurella y Konaté ya fueron vistos con la camiseta del Real Madrid, mientras que el regreso de Mbappé supone la vuelta de una de las principales figuras del proyecto. Ahora, únicamente Jude Bellingham y Aurélien Tchouaméni permanecen pendientes de incorporarse al trabajo, a la espera también de que pueda producirse algún fichaje antes del cierre del mercado.

¿Cuándo se estrenan con el Real Madrid?

El Real Madrid todavía tiene dos compromisos de preparación antes de iniciar oficialmente la temporada frente al Espanyol. El primero será este miércoles 12 de agosto, cuando el equipo dirigido por Mourinho se enfrente al Deportivo en Riazor por la LXXXI edición del Trofeo Teresa Herrera. Posteriormente, el conjunto madridista cerrará su pretemporada el domingo 16 de agosto ante el Schalke 04 en el Veltins-Arena de Gelsenkirchen.

A pesar de que Cucurella, Konaté, Mbappé y Diomande ya se encuentran de vuelta, todo apunta a que no estarán disponibles para el duelo ante el Deportivo debido al poco tiempo que tendrán para trabajar con el grupo. La expectativa, sin embargo, es que los mencionados jugadores puedan disputar sus primeros minutos con los merengues frente al Schalke 04.