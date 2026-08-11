Rodri al Barcelona: El City aumenta la cifra y el acuerdo se complica

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El Barcelona y el Manchester City mantienen abiertas las negociaciones por el traspaso de Rodri, después de que el centrocampista español manifestara su deseo de vestir la camiseta azulgrana la próxima temporada.

El jugador habría rechazado tanto las propuestas del Real Madrid como la posibilidad de renovar con el conjunto inglés, dejando claro que su prioridad es jugar en el Camp Nou. Ante este escenario, ambos clubes buscan avanzar en las conversaciones, aunque todavía existen diferencias importantes.

A pesar de que algunos reportes apuntan a que el acuerdo entre Barcelona y Manchester City estaría prácticamente cerrado, la realidad es que las posturas todavía están alejadas. El conjunto catalán realizó una primera propuesta de 50 millones de euros por Rodri, pero fue rechazada por la institución inglesa. Existe buena relación entre las partes, aunque todavía falta encontrar una fórmula económica que satisfaga las exigencias del City y las posibilidades financieras de los culés.

Fichaje de Rodri se complica

En las próximas horas está prevista una conversación entre Deco y Hugo Viana, directores deportivos de Barcelona y Manchester City, respectivamente, con la intención de desbloquear la operación. El club inglés estaría solicitando al menos 70 millones de euros por el futbolista, mientras que el Barcelona, por ahora, no contempla alcanzar esa cifra fija.

La urgencia también juega un papel importante en la negociación, ya que Hansi Flick quiere contar con Rodri lo antes posible para incorporarlo a la dinámica del equipo. Inicialmente se había contemplado que el español pudiera sumarse este miércoles a los entrenamientos junto al resto de internacionales de la selección española, pero todo apunta a que el acuerdo no se concretará con tanta rapidez.