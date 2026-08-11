LaLiga: ¿Cuándo juegan Barcelona y Real Madrid su primer partido?

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La espera por el regreso de una de los torneos domésticos más importantes del mundo está llegando a su fin y esta misma semana iniciará el recorrido. Se trata de LaLiga de España, que dejará sus vacaciones para llenar de emoción a sus fieles seguidores, con la mayor parte de miradas puestas en dos equipos: Barcelona y Real Madrid.

Como es costumbre, ambos clubes acaparan siempre la atención de las audiencias por su rivalidad a lo largo de los años y por aglutinar a gran parte de las estrellas en el mundo.

De ahí, a que muchas personas a lo largo de todo el mundo estén atentos a la fecha en la que ambos clubes jugarán su primer partido en el certamen local. El torneo iniciará el próximo sábado 15 de agosto con los partidos entre el Deportivo Alavés y Getafe en el Estadio de Mendizorroza, así como posteriormente el mismo día el de Sevilla y Rayo Vallecano en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

En esa dirección hay que aclarar que tanto Barcelona como Real Madrid primero jugarán el partido que ambos tienen programado de la segunda jornada de LaLiga antes que el de la primera fecha.

LaLiga: ¿Cuándo jugará Barcelona y Real Madrid?

Barcelona, como vigente campeón, completará la participación en esa primera jornada 27 de agosto en su partido previsto contra el Club Athletic Bilbao. Por su parte, el Real Madrid hará lo propio el 26, pero ante la Real Sociedad.

No obstante, como habíamos mencionado, el cuadro culé jugará su primer partido oficial en la temporada en la segunda jornada el 23 de agosto en una visita programada contra Elche. A su vez, el cuadro madridista jugará un día antes, también de visitante, en el RCDE Stadium midiéndose, hogar del Espanyol.

Tanto Barcelona como Real Madrid son los dos equipos que todos ponen nuevamente como los principales protagonistas a pelear por el título de LaLiga, sobre todo, con los refuerzos que han metido a esas plantillas.