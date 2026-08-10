El Real Madrid manda su apoyo tras el terremoto en Colombia

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El Real Madrid ha emitido un comunicado oficial a través de sus canales institucionales para manifestar su profunda consternación y trasladar un mensaje de solidaridad incondicional al pueblo colombiano.

Todo esto, tras el fuerte movimiento telúrico que ha sacudido al país en las últimas horas y que ha dejado cuantiosos daños materiales, además de víctimas y heridos.

Ante la emergencia provocada por el sismo, la entidad madridista ha querido mostrar su cercanía institucional y el respaldo de todo el club con las familias afectadas.

El comunicado del Real Madrid

"El Real Madrid C.F., su presidente y su Junta Directiva quieren expresar sus condolencias a los familiares de las personas fallecidas y a todo el pueblo de Colombia tras el terremoto que ha sufrido este querido país en las últimas horas", manifestaron.

Asimismo, expresaron que "desde el Real Madrid queremos hacerles llegar nuestra solidaridad y deseamos la más pronta recuperación de los heridos, a quienes transmitimos todo nuestro cariño".

Con este pronunciamiento, el club blanco se une al dolor de las familias que han perdido a seres queridos y extiende su apoyo a todas las comunidades locales, organismos de socorro y autoridades que trabajan en las labores de rescate y asistencia humanitaria en las zonas golpeadas por el desastre natural.