Fútbol colombiano es suspendido por terremoto: Lista de venezolanos afectados

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La jornada de este lunes 10 de agosto inició con una noticia lamentable, tras el terremoto de magnitud 7,4 que ha golpeado a Colombia y que ha dejado, al menos, 75 fallecidos. En medio de la atención a la tragedia, la liga de fútbol colombiana anunció el aplazamiento de los partidos más inmediatos en el Torneo Clausura, en el que convergen varios venezolanos.

"𝗟𝗮 𝗗𝗶𝘃𝗶𝘀𝗶𝗼́𝗻 𝗠𝗮𝘆𝗼𝗿 𝗱𝗲𝗹 𝗙𝘂́𝘁𝗯𝗼𝗹 𝗖𝗼𝗹𝗼𝗺𝗯𝗶𝗮𝗻𝗼 – 𝗗𝗜𝗠𝗔𝗬𝗢𝗥, 𝘀𝗲 𝗽𝗲𝗿𝗺𝗶𝘁𝗲 𝗶𝗻𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝗿 𝗾𝘂𝗲, 𝘁𝗿𝗮𝘀 𝗿𝗲𝗮𝗹𝗶𝘇𝗮𝗿 𝘂𝗻 𝗺𝗼𝗻𝗶𝘁𝗼𝗿𝗲𝗼 𝗰𝗼𝗻𝘀𝘁𝗮𝗻𝘁𝗲 𝘆 𝘂𝗻𝗮 𝗲𝘃𝗮𝗹𝘂𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝘀𝗶𝘁𝘂𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗾𝘂𝗲 𝗮𝘁𝗿𝗮𝘃𝗶𝗲𝘀𝗮𝗻 𝗹𝗮𝘀 𝗱𝗶𝗳𝗲𝗿𝗲𝗻𝘁𝗲𝘀 𝗰𝗶𝘂𝗱𝗮𝗱𝗲𝘀 𝘆 𝗿𝗲𝗴𝗶𝗼𝗻𝗲𝘀 𝗱𝗲𝗹 𝗽𝗮𝗶́𝘀 𝗮𝗳𝗲𝗰𝘁𝗮𝗱𝗮𝘀 𝗽𝗼𝗿 𝗲𝗹 𝘁𝗲𝗿𝗿𝗲𝗺𝗼𝘁𝗼, 𝘀𝗲 𝗵𝗮 𝘁𝗼𝗺𝗮𝗱𝗼 𝗹𝗮 𝗱𝗲𝗰𝗶𝘀𝗶𝗼́𝗻 𝗱𝗲 𝗮𝗽𝗹𝗮𝘇𝗮𝗿 𝘁𝗼𝗱𝗮 𝗹𝗮 𝗽𝗿𝗼𝗴𝗿𝗮𝗺𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗱𝗲𝗹 𝗙𝘂́𝘁𝗯𝗼𝗹 𝗣𝗿𝗼𝗳𝗲𝘀𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 𝗖𝗼𝗹𝗼𝗺𝗯𝗶𝗮𝗻𝗼 (𝗙𝗣𝗖) 𝗰𝗼𝗿𝗿𝗲𝘀𝗽𝗼𝗻𝗱𝗶𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗮 𝗲𝘀𝘁𝗮 𝘀𝗲𝗺𝗮𝗻𝗮", informó el torneo en un comunicado.

Y agregó el texto: "Esta determinación responde, ante todo, a nuestro compromiso con Colombia y con todas las personas que hoy enfrentan momentos de dificultad. En circunstancias como estas, entendemos que el fútbol debe estar al servicio del país y acompañar a quienes más lo necesitan".

¿Cuáles son esos jugadores venezolanos que hacen vida en Colombia?

Son hasta nueve los futbolistas que integran la lista de criollos que hacen vida en el balompié cafetero y que no podrán ver acción en lo más inmediato mientras se garantiza la seguridad para retomar el certamen.

Esos nueves jugadores venezolanos están distribuidos en seis equipos del torneo colombiano, siendo el Inter de Bogotá que más efectivos posee, con un total de tres.

Leonardo Flores (Bucaramanga).

Wuilker Fariñez (Inter de Bógota).

Carlos Vivas (Inter de Bogotá).

Miguel Pernía (Inter de Bogotá).

Edson Tortolero (América de Cali).

Jhon Murillo (América de Cali).

Eduard Bello (Deportivo Cali).

Yordan Osorio (Deportes Tolima).

Jesús Camargo (Portero - Once Caldas).

Hasta el momento no se ha reportado que ninguno de estos jugadores haya padecido gravedad durante los minutos del terremoto, mientras los equipos siguen pronunciándose ante lo ocurrido.

La Liga Dimayor informó que los clubes pertenecientes tanto a la primera y segunda división: "concentrarán esta semana sus esfuerzos en contribuir a la atención y recuperación de las comunidades afectadas, poniendo a disposición sus capacidades y recursos para apoyar al país durante esta emergencia".