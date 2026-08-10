Marc Cucurella comparte sus primeras palabras como madridista: "Es un premio a todo el esfuerzo"

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Uno de los fichajes que generó mejores comentarios por parte de la afición del Real Madrid durante el mercado de verano fue la llegada de Marc Cucurella, quien este lunes se unió a la pretemporada y emitió sus primeras palabras como jugador "Merengue".

El lateral por izquierda se tomó unos días más en comparación con la mayoría de los jugadores, debido a que disputó todos los compromisos del reciente Mundial, habiendo sido campeón con la selección española.

Cucurella asegura que llegó al "club más grande Europa"

Cucurella llegó y entrenó con normalidad con sus nuevos compañeros y, posteriormente, conversó con el equipo de prensa del blanco. "Mucho tiempo esperando, se ha hecho largo, pero ya estoy aquí con mis compañeros y esperemos que sea un gran año", fue lo primero que expresó.

Asimismo, manifestó su orgullo por vestir la camiseta del Madrid por todas las leyendas que han pasado por allí y porque lo considera el club más grande de Europa. "Es un premio a todo el esfuerzo que he tenido que hacer durante toda mi carrera".

Una gran bienvenida por sus compañeros

Sobre su llegada, Cucurella señaló que el recibimiento fue bastante bueno y que ya venía hablando con varios compañeros que le habían escrito. No obstante, señaló que el entrenamiento fue un poco duro.

"Intensidad, carácter, alegría, creo que un poco de todo, Soy una persona muy trabajadora", fue parte de la descripción personal del lateral, quien enfatizó que el trabajo debe ser en equipo.

Cucurella era otro aficionado del Real Madrid

Para nadie es un secreto que el conjunto blanco recibe la denominación de "Reyes de Europa" por sus 15 Champions obtenidas, y el jugador español manifestó que divisó muchos partidos gloriosos de esta oncena previamente.

"Me vino la oportunidad y no tuve ninguna duda. Al final, yo también, como espectador, he visto todas esas noches mágicas, todas esas remontadas en el Bernabéu, todas las Champions que han levantado y ahora tengo la oportunidad de vivirlo en primera persona, de ser partícipe de algo grande, creo que es una gran responsabilidad, pero también un reto muy bonito", señaló.

Para concluir, Cucurella destacó que está ansioso por jugar el primer duelo en casa y sentir toda la emoción que transmite la afición "Merengue".