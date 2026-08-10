LaLiga: España ya se prepara para vivir el regreso del certamen

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Desde que el Mundial 2026 puso fin a su recorrido el pasado 19 de julio todo el foco futbolero se volcó al tiempo que faltaría para el inicio de las principales ligas en Europa. Pues bien, la espero terminó en una de las más seguidas: LaLiga de España.

El torneo español ya está cerca de arrancar sus emociones y está previsto a que ocurra este próximo sábado 15 de agosto, aunque no está programado a que el fin de semana participen todos los equipos de la Primera División.

El compromiso que iniciará las acciones lo protagonizarán el Deportivo Alavés y Getafe en el Estadio de Mendizorroza, así como posteriormente el mismo día jugarán Sevilla y Rayo Vallecano Ramón Sánchez-Pizjuán.

No obstante, para el domingo hay en planes tres partidos: Racing de Santander vs Villarreal, Espanyol vs Levante y Celta de Vigo vs Osasuna. Para el lunes se medirán Deportivo La Coruña ante Elche y el miércoles Atlético de Madrid contra el Málaga.

¿Cuándo juegan Barcelona y Real Madrid?

Como es de esperarse, la mayor parte de las miradas estan puestas en el vigente campeón, el Barcelona, y quien cerró en la segunda plaza, Real Madrid. Estos clubes completarán esa primera jornada para los días 26 y 27 de agosto.

Los primeros en jugar serán los merengues para enfrentarse a la Real Sociedad, mientras los azulgranas completaran esa primera fecha ante el Club Athletic Bilbao. Antes, el 25, están programados para jugar el Real Betis ante el Valencia.

Eso sí, hay que aclarar que tanto Barcelona como Real Madrid primero jugarán el partido programado de la segunda jornada de LaLiga y en las fechas antes mencionadas cumplirán con sus partidos adeudados. Real Madrid jugará con el Espanyol y Barcelona visitará a Elche.