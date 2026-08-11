El Manchester City identifica al reemplazo de Rodri

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La incertidumbre sobre el futuro de Rodri en el Manchester City ha obligado al club a activar la maquinaria de búsqueda de un sustituto. Mientras el mediocentro español sigue esperando que se defina su destino, los nombres para ocupar su lugar empiezan a sonar con fuerza en el Etihad Stadium.

El perfil preferido por el cuerpo técnico es claro. Según diversas informaciones, el entrenador Enzo Maresca vería con excelentes ojos reunirse con Enzo Fernández en el el conjunto citizens. Anteriormente, habían compartido en el Chelsea durante dos temporadas (entre 2024 y 2026).

Cabe destacar, que este interés no es nuevo. Maresca ya tenía al volante argentino en su punto de mira desde el inicio de la presente ventana de transferencias, incluso antes de que cobraran fuerza los rumores sobre conversaciones entre Rodri y el FC Barcelona.

Fichaje de alto perfil

Aunque la voluntad del cuerpo técnico es favorable a la llegada de Enzo Fernández, el Manchester City se enfrenta a un desafío económico importante. El Chelsea, actual club del jugador, se mantiene inflexible y exige una cifra cercana a los 120 millones de libras esterlinas para dejar salir a su estrella.

La negociación promete ser uno de los puntos más intensos del mercado. Para el City, la prioridad es garantizar la solidez en la medular si finalmente se concreta la marcha de Rodri, pero la exigencia financiera del club londinense obliga a la directiva mancuniana a medir cada paso en una operación que podría marcar el devenir de la temporada.