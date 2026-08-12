Posible llegada de Rodri al Barcelona obliga al club a reunirse con esta estrella

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Las informaciones más recientes en España apuntan a que Barcelona avanza cada vez más cerca de cerrar el acuerdo con el Manchester City por los servicios del mediocampista Rodri, vigente Balón de Oro del Mundial 2026 con España.

Inicialmente, periodistas como Gerard Romero, informaron que el jugador se decantó por vestir los colores blaugranas, mientras también tenía al Real Madrid interesado en ficharlo.

Una vez se confirmó que el volante solo quería ir a reforzar a la oncena culé, que considera posee un mejor estilo para su fútbol y sus características. Ahora bien, esta flamante operación obligaría a la propia entidad a mover ficha a lo interno.

Así lo cuenta el diario Sport, desde donde se avisó que el alto mando querría coordinar una reunión con un futbolista que consideran clave en el futuro del equipo en esa misma demarcación en el mediocampo. Se trata de Marc Bernal, el joven de 19 años de edad.

Barcelona quiere revisar su contrato

Conscientes que Rodri vendría a ser titular en el equipo de Flick, desde el club no quieren poner nervioso al jugador, que esperaba tener un rol más protagonista en esta temporada.

"El Barça avanza en la incorporación de Rodri Hernández y sigue muy pendiente de la situación física de Frenkie de Jong, pero ninguna de estas circunstancias altera la consideración que existe en el club sobre Bernal. El canterano continúa siendo una pieza importante para el futuro del proyecto", expresa la nota de Sport.

No obstante, según ESPN la reunión con el equipo de representantes del canterano buscará abordar las condiciones que permitan una mejora de sus condiciones económicas.

Hay que recordar que Barcelona ya había renovado al mediocampista en septiembre de 2025 y le extendió el vínculo hasta el 30 de junio de 2029, añadiendo una cláusula de rescisión en papel de 500 millones de euros.