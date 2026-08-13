CONMEBOL y la FCF donan un millón de dólares para la reconstrucción de Colombia

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El fútbol sudamericano ha vuelto a demostrar que su impacto trasciende los límites del terreno de juego. A través de un comunicado oficial emitido de forma conjunta, la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) y la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) confirmaron la donación de 1.000.000 de dólares destinados a apoyar las labores de reconstrucción tras el devastador terremoto que sacudió recientemente a Colombia.

Ambas entidades enfatizaron que, ante la gravedad de la situación y los momentos de dolor por los que atraviesa el país, la familia del balompié continental debe mantenerse unida y respaldar el compromiso social que define al deporte en la región.

Apoyo canalizado hacia "Colombia, un solo corazón"

Para garantizar la efectividad de la ayuda económica, el aporte institucional será gestionado formalmente a través de la campaña social:

Iniciativa oficial: La contribución se encauzará mediante la campaña de recolección "Colombia, un solo corazón" .

La contribución se encauzará mediante la campaña de recolección . Liderazgo: Dicha iniciativa nacional es encabezada por la primera dama de la nación, Ana Lucía Pineda.

Más allá del aporte directo, la CONMEBOL y la FCF extendieron un llamado abierto a la comunidad deportiva internacional, clubes, aliados estratégicos y a la fanaticada en general a sumarse a las iniciativas de recolección de insumos y fondos para hacer frente a la emergencia nacional.

Con este gesto, las máximas autoridades del balompié sudamericano reafirman la responsabilidad social del deporte en los momentos de mayor necesidad para los pueblos de la región.