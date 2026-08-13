¡Hombre récord! Erling Haaland es galardonado por estas cuatro marcas

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El Etihad Stadium ha vivido una jornada cargada de celebración. A sus 26 años, Erling Haaland, la figura estelar del Manchester City, ha recibido de manera oficial cuatro certificados de los Guinness World Records, sellando así un legado estadístico que parece inalcanzable para cualquier otro delantero en el fútbol moderno.

La ceremonia ha puesto de relieve la voracidad goleadora del noruego. Haaland pulveriza marcas históricas que durante décadas fueron consideradas barreras infranqueables. El reconocimiento oficial subraya su impacto tanto en el balompié europeo como en la competición doméstica más exigente del mundo.

Los cuatro récords Guinness

Goleador en Champions League

Cinco goles en un solo partido, igualando la histórica marca compartida con leyendas como Lionel Messi y Luiz Adriano.

El más veloz de la Premier

Alcanzó los 100 goles en la historia de la Premier League en un tiempo récord de tan solo 111 partidos.

Temporada mágica

36 goles en una sola temporada de Premier League (2022/23), superando los registros históricos de Mohamed Salah, Andy Cole y Alan Shearer.

Dominio histórico

Máximo goleador histórico de una competición internacional específica con 19 tantos registrados entre 2020 y 2024.

Estos reconocimientos llegan en un momento cumbre de su carrera, donde Erling Haaland se consolida no solo como el máximo referente ofensivo del Manchester City, sino como una de las figuras históricas que definirá una generación completa de futbolistas.

Con la ambición que le caracteriza, el delantero recibe estos trofeos como un incentivo más para seguir ampliando su impresionante colección de números en los próximos cursos.