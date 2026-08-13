LaLiga: El CTA toma una decisión con la "Ley Vinícius"

Suscríbete a nuestros canales

Con el inicio de la temporada 2026-2027 a la vuelta de la esquina, el Comité Técnico de Árbitros (CTA) ha hecho públicos los pilares sobre los que se asentará el criterio arbitral en los estadios españoles.

En una decisión que busca responder a una de las demandas más persistentes de aficionados, entrenadores y medios de comunicación, el estamento arbitral ha puesto el foco en maximizar el tiempo efectivo de juego sobre el terreno de verde.

El CTA ha comunicado una estrategia firme para penalizar las tácticas dilatorias que interrumpen el ritmo de los partidos. La instrucción para los colegiados es sancionar con mayor rigor y rapidez cualquier maniobra que busque ralentizar la reanudación del juego, ya sea en saques de banda, faltas o cambios.

Esta medida responde a la necesidad de ofrecer un espectáculo dinámico y de frenar una tendencia que, según los datos de la última campaña, restaba minutos valiosos de acción futbolística real.

Postura sobre la "Ley Vinicius"

En contraposición a los rumores que circulaban en los entornos futbolísticos, el CTA ha sido contundente al descartar la aplicación de la conocida como "Ley Vinicius".

El organismo ha optado por mantener un criterio de arbitraje basado en el reglamento general vigente, evitando la creación de normativas específicas que pudieran derivar en ambigüedades interpretativas durante el desarrollo de los encuentros.

Dicha postura subraya la voluntad del Comité de no fragmentar la autoridad arbitral bajo figuras externas al reglamento oficial, buscando un arbitraje más homogéneo y previsible.

Con este cambio de rumbo, LaLiga se prepara para una temporada donde el cronómetro será, más que nunca, protagonista. La vigilancia del tiempo efectivo será una prioridad técnica que definirá el carácter de los partidos en todas las jornadas.