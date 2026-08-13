El Chelsea fija un ultimátum definitivo al Manchester City por Enzo Fernández

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El mercado de transferencias del fútbol europeo acaba de saltar por los aires. En una postura inflexible, la directiva del Chelsea FC ha establecido una fecha y hora límite para cerrar la salida de su estrella del mediocampo, el internacional argentino Enzo Fernández, con destino al Manchester City.

El plazo expira este viernes a las 5:00 p.m. (hora del Reino Unido). La consigna desde Stamford Bridge es clara y contundente: no habrá margen de negociación pasado ese instante.

120 millones de libras sobre la mesa

A pesar de que el conjunto dirigido por Pep Guardiola lleva varios días en conversaciones directas con el entorno del futbolista argentino, la cúpula de los Blues ha decidido tomar el control de la narrativa e imponer sus condiciones financieras:

Precio fijado: El valor del traspaso se ha tasado en 120 millones de libras esterlinas (£120M) .

El valor del traspaso se ha tasado en . Estructura de pago: El Chelsea ya ha comunicado formalmente los términos y plazos en los que exige recibir dicha suma.

Sin concesiones: Si el Manchester City no satisface el monto exacto y la estructura solicitada antes del viernes a las 5:00 p.m., las negociaciones quedarán cerradas definitivamente y Fernández permanecerá en Londres.

Esta postura de fuerza busca evitar una telenovela de último minuto que comprometa la planificación de la plantilla del Chelsea, dejando la pelota totalmente en el tejado del Manchester City. Las próximas horas serán determinantes para concretar uno de los movimientos más caros e impactantes en la historia de la Premier League.