¡Oficial! La Supercopa de España 2027 se jugará en Estambul

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La Supercopa de España 2027 ya tiene sede confirmada. La Comisión Delegada de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) aprobó que Estambul, Turquía, albergue la próxima edición del torneo, que volverá a disputarse bajo el formato de Final Four.

La elección se produce después de que Arabia Saudí, sede habitual desde 2020, quedara descartada debido a la coincidencia con la celebración de la Copa Asia. El país saudí retomará la organización del torneo en 2028.

La competición se disputará entre el 2 y el 7 de febrero de 2027, con cuatro equipos buscando el primer título del año en el fútbol español. En las semifinales se enfrentarán Real Sociedad y Real Madrid, mientras que el otro cruce tendrá como protagonistas al Barcelona y Atlético de Madrid. Los ganadores de ambos encuentros avanzarán a la gran final, en una edición que volverá a reunir a algunos de los clubes más importantes del país.

Supercopa de España en Estambul

Estambul recibirá así un torneo que se ha consolidado dentro del calendario internacional y que cuenta con una importante repercusión global, al ser transmitido en más de 150 países. La última edición, celebrada en 2026, terminó con el FC Barcelona como campeón, y ahora la ciudad turca tendrá la oportunidad de albergar una nueva edición de la competición. Todos los encuentros se disputarán en el Estadio Olímpico Atatürk, uno de los escenarios más emblemáticos del fútbol europeo.

La RFEF destacó que el acuerdo con Turquía permitirá mantener los beneficios económicos que genera la Supercopa para el fútbol español. Según el organismo, estos recursos tienen un destino directo en cerca de mil clubes de todas las categorías, tanto masculinas como femeninas. El Olímpico Atatürk, además, cuenta con una importante historia internacional, pues fue escenario de las finales de la Liga de Campeones de 2005 y 2023, por lo que volverá a ser protagonista de una gran cita futbolística.