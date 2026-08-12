El Real Madrid gana por la mínima y espera por sus estrellas

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El Real Madrid continúa su puesta a punto de cara al inicio de la nueva temporada oficial. En su tercer encuentro amistoso de la pretemporada merengue, el conjunto dirigido por José Mourinho se impuso por la mínima (1-0) ante el Deportivo La Coruña gracias a un solitario tanto del atacante Brahim Díaz.

Pese a sumar un nuevo triunfo en esta fase de preparación, el equipo aún se encuentra en proceso de engranaje y no termina de encontrar su mejor versión sobre el terreno de juego.

Cabe destacar que el cuerpo técnico espera recuperar progresivamente el funcionamiento colectivo con la reincorporación reciente de figuras estelares como Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Yan Diomande y Marc Cucurella, quienes se han sumado hace poco a los entrenamientos grupales.

Pretemporada irregular

El camino del Real Madrid en esta pretemporada ha estado marcado por la exigencia física y la búsqueda de automatismos. En sus compromisos anteriores, el equipo firmó un empate 2-2 frente a la Fiorentina y logró una sufrida victoria por 2-1 ante el Ferencvárosi.

No obstante, las sensaciones en cuanto a la fluidez ofensiva y defensiva han evidenciado que el plantel todavía tiene margen de mejora.

Cabe destacar, que a los pupilos de Mourinho les resta un último compromiso amistoso frente al Schalke 04, el cual servirá como la prueba definitiva para afinar las piezas antes de enfocar toda la atención en el esperado debut liguero contra el Espanyol, el próximo sábado 22 de agosto a las 3:30 PM (hora de Venezuela).