José Mourinho pide más salidas: "Quiero una plantilla corta"

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A las puertas del inicio oficial de la temporada, la filosofía de José Mourinho en su regreso al banquillo del Real Madrid ha quedado meridianamente clara.

El técnico portugués apuesta por una estructura de trabajo compacta, donde la versatilidad de los futbolistas parte como el factor diferencial para afrontar un calendario exigente.

En sus últimas declaraciones, el estratega fue contundente respecto a sus necesidades estratégicas: "Quiero una plantilla corta, de 20 jugadores más los que ahora están lesionados (Mendy, Militao y Rodrygo)".

La capacidad de adaptación de los jugadores para desempeñarse en múltiples posiciones será clave en este nuevo Madrid, donde "Mou" busca optimizar cada recurso humano disponible en una nómina de efectivos reducida pero altamente competitiva.

Ajustes necesarios en Valdebebas

Actualmente, el primer equipo del Real Madrid cuenta con 26 efectivos, lo que obliga a la directiva a liberar tres cupos para satisfacer las pretensiones técnicas del entrenador.

Con el objetivo de "hacer caja" y equilibrar la plantilla bajo los parámetros de Mourinho, el club ha colocado el foco en varios nombres que podrían abandonar la institución antes del cierre del mercado.

Perfiles como Raúl Asencio, Ferland Mendy y Eduardo Camavinga se encuentran en la rampa de salida, aguardando la llegada de ofertas formales que permitan concretar sus respectivas operaciones de traspaso o cesión.

El mercado se mantiene activo y los próximos días serán determinantes para definir los movimientos definitivos que configuren el plantel con el que el técnico luso buscará asaltar los títulos de la campaña 2026-2027.