El Real Madrid confirma los dorsales de la temporada 26-27: Diomandé ya tiene número

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El Real Madrid hizo oficiales los dorsales de su plantilla para la ilusionante temporada 2026-2027. La gran expectativa de la afición giraba en torno a Yan Diomandé, el flamante refuerzo marfileño. Este jugador acaba de convertirse en el fichaje más caro en toda la historia de la institución blanca. Tras superar la estratosférica barrera de los 120 millones de euros, el club confirmó que portará el número 25.

Aunque el mercado sigue abierto para posibles altas o bajas, la base del equipo merengue ya está definida.

Los nuevos rostros del equipo

Además del mediático caso de Diomandé, el conjunto madrileño desveló los números de sus otras contrataciones.

El experimentado español Marc Cucurella asumirá el 17, mientras que el defensor Ibrahima Konaté vestirá el 16. Por su parte, el lateral neerlandés Denzel Dumfries fue asignado con el dorsal 24 para esta campaña. El talentoso creativo portugués Bernardo Silva portará el 20 en su nueva etapa en el Santiago Bernabéu. Finalmente, el prometedor delantero Carlos Espí lució sonriente con el número 19 en su nueva camiseta.

Herencias de gran peso

La nueva temporada también trae cambios muy significativos para los jugadores que ya estaban en la plantilla. Raúl Asencio asume un reto mayúsculo al heredar el mítico número 2 que dejó libre Dani Carvajal. El emblemático excapitán madridista dejó vacante este dorsal tras su reciente y emotiva salida de la institución. Asencio deja atrás el 17, permitiendo que las nuevas incorporaciones tuvieran más opciones para elegir.

Otro cambio notable es el de Dean Huijsen, quien suelta el 24 para asumir el peso del legendario número 4 de Alaba.

La cantera y un regreso esperado

Las buenas noticias también llegan para "La Fábrica" con la promoción de Thiago Pitarch al primer equipo. El talentoso canterano fue inscrito oficialmente con los mayores y llevará en su espalda el número 27. Este dorsal guarda un misticismo especial, pues fue utilizado en sus inicios por la leyenda de la portería, Iker Casillas.

Para cerrar la lista de novedades, el brasileño Endrick se reencuentra con su ansiado número 9. El atacante recupera su dígito de goleador tras su breve y fructífera cesión invernal con el Olympique de Lyon francés.