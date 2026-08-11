LaLiga estrena el balón más inteligente del fútbol español

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LaLiga entra en la vanguardia del fútbol mundial con el 'balón inteligente' usado en el Mundial 2026. Una tecnología que llega para intentar ayudar a los árbitros en las polémicas generadas en los últimos años. Una liga que si bien es la más importante, goza de un pésimo arbitraje.

La tecnología utilizada en la Copa del Mundo aterriza oficialmente en el fútbol español. Este sábado, el Deportivo Alavés vs Getafe marcará el estreno del innovador 'balón conectado'; dotado de un sensor interno que determinará con precisión milimétrica el frame exacto para sentencias.

La idea es usar la tecnología en fuera de juegos y acciones complejas de manos o contactos previos al gol. Una ayuda para limpiar el fútbol español de la polémica. El Caso Negreira y decisiones arbitrales con diferentes interpretaciones han dañado la reputación en España.

¿Cómo se va a implementar el 'balón inteligente' en el fútbol español?

Cada equipo dispondrá de 14 balones exclusivos, los cuales no se utilizarán en los entrenamientos ni en el calentamiento previo. El protocolo exige un riguroso proceso que incluye 4 horas de carga previa; pruebas arbitrales con 2 horas y media de anticipación y su custodia por el cuarto árbitro.

Los 12 recogepelotas jugarán un papel fundamental al mantener los balones siempre ubicados en soportes perimetrales sin poder retenerlos. Aunque LaLiga advierte que ningún fallo técnico suspenderá un partido, esta herramienta garantiza un control exhaustivo y transparente.

Primera jornada de LaLiga 2026-27