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El Real Madrid se solidariza con Colombia tras el devastador terremoto

El Real Madrid C. F., encabezado por su presidente Florentino Pérez y su Junta Directiva, emitió un comunicado oficial para expresar sus condolencias y solidaridad con el pueblo de Colombia tras el destructivo terremoto registrado en el país sudamericano

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Eimy Carta
Martes, 11 de agosto de 2026 a las 10:41 am
El Real Madrid se solidariza con Colombia tras el devastador terremoto
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En un gesto de acompañamiento institucional ante la tragedia, el Real Madrid C. F. hizo pública su consternación por los graves efectos causados por el reciente seísmo que afectó a territorio colombiano.

A través de un comunicado emitido desde la entidad de Concha Espina, la Junta Directiva y el presidente del club expresaron el pesar de toda la familia madridista hacia las víctimas mortales y enviaron un mensaje de aliento a la nación cafetera.

"El Real Madrid C. F., su presidente y su Junta Directiva quieren expresar sus condolencias a los familiares de las personas fallecidas y a todo el pueblo de Colombia tras el terremoto que ha sufrido este querido país en las últimas horas."

Asimismo, la institución merengue extendió sus deseos de una pronta y completa recuperación para todos los ciudadanos que resultaron heridos durante la emergencia telúrica, transmitiendo el afecto y respaldo del club en estos momentos de dificultad.

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