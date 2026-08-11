El Real Madrid se solidariza con Colombia tras el devastador terremoto

Suscríbete a nuestros canales

En un gesto de acompañamiento institucional ante la tragedia, el Real Madrid C. F. hizo pública su consternación por los graves efectos causados por el reciente seísmo que afectó a territorio colombiano.

A través de un comunicado emitido desde la entidad de Concha Espina, la Junta Directiva y el presidente del club expresaron el pesar de toda la familia madridista hacia las víctimas mortales y enviaron un mensaje de aliento a la nación cafetera.

"El Real Madrid C. F., su presidente y su Junta Directiva quieren expresar sus condolencias a los familiares de las personas fallecidas y a todo el pueblo de Colombia tras el terremoto que ha sufrido este querido país en las últimas horas."

Asimismo, la institución merengue extendió sus deseos de una pronta y completa recuperación para todos los ciudadanos que resultaron heridos durante la emergencia telúrica, transmitiendo el afecto y respaldo del club en estos momentos de dificultad.