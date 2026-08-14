Barcelona identifica su 'Plan B' con este goleador colombiano por si falla Julián Álvarez

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Luis Suárez, delantero colombiano del Sporting de Portugal con pasaporte español, se ha convertido en uno de los nombres que maneja el Barcelona como posible alternativa si la operación por Julián Álvarez no logra avanzar.

El atacante, nacido el 2 de diciembre de 1997 en Santa Marta, aparece entre los favoritos del director deportivo Deco, según informó Fabrizio Romano. Además, de acuerdo con Jijantes, el técnico Hansi Flick habría dado luz verde a la incorporación del colombiano en caso de que el fichaje de la “Araña” continúe estancado.

El Barcelona mantiene total discreción en torno a la negociación por Julián Álvarez, por lo que todavía no está claro si el interés por Luis Suárez es una apuesta firme o simplemente un plan de contingencia. Lo que sí parece seguro es que el atacante del Sporting figura en la lista de opciones que estudia la dirección deportiva azulgrana para reforzar el frente ofensivo durante este mercado de fichajes.

Luis Suárez en la mira del Barcelona

Suárez atraviesa el mejor momento de su carrera. En la temporada pasada firmó 38 goles en todas las competiciones, incluidos cinco en la Champions League, y destacó por su capacidad para jugar de espaldas, atacar los espacios, presionar y moverse con inteligencia dentro del área.

También viene de disputar un Mundial, donde aportó una asistencia, y cuenta con experiencia en el fútbol español tras su paso por el Granada y el Almería, además de haber vestido las camisetas del Watford, Zaragoza y Olympique de Marsella.

Otro aspecto que juega a su favor es el económico. Mientras Julián Álvarez está valorado en torno a 120 millones de euros, el precio de mercado de Luis Suárez ronda los 30 millones, una diferencia que convierte al colombiano en una opción mucho más accesible para el Barcelona. Aunque no tiene el mismo cartel internacional que otros nombres como Lautaro Martínez, su capacidad goleadora y el momento que atraviesa lo mantienen como una alternativa muy seria para el conjunto azulgrana si la operación principal no prospera.