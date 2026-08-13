El Barcelona vende a Ferran y pone su mirada en este galáctico

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La reciente salida de Ferran Torres rumbo al ParÍs Saint-Germain inyecta una cifra clave de 50 millones de euros en las arcas del FC Barcelona.

Este ingreso inesperado ha activado la maquinaria azulgrana, que ahora se enfrenta a una encrucijada estratégica. Los directivos tienen sobre la mesa dos operaciones galácticas que les gustaría llevar a cabo durante este mercado de fichajes: Rodri y/o Julián Álvarez.

La prioridad inmediata que gana fuerza con este margen de maniobra es la reanudación de las negociaciones por Rodri. El centrocampista del Manchester City sigue a la espera de un entendimiento entre los clubes, y este flujo de capital permite al Barça volver a la mesa con una posición de negociación considerablemente más sólida.

El sueño de Julián

Sin embargo, un sector importante de la entidad y la afición aboga por desviar estos fondos hacia el fichaje de Julián Álvarez. Tras manifestar públicamente su deseo de abandonar el Atlético de Madrid, el delantero argentino se mantiene como una oportunidad de mercado única.

Aunque las pretensiones económicas del equipo colchonero habían frenado el interés inicial del Barcelona, estos 50 millones adicionales podrían ser la llave necesaria para alcanzar un acuerdo definitivo y convencer al Atlético de liberar a su figura.

La dirección deportiva del club tiene ahora la tarea de decidir si priorizar el equilibrio en el centro del campo con la llegada de un perfil como Rodri, o apostar por la pegada goleadora de Julián Álvarez. Lo que es evidente es que la venta de Ferran ha transformado el poder de negociación culé en el cierre de esta ventana de transferencias.