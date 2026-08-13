¡Sigue la maldición! Unai Emery vuelve a perder una final de la Supercopa

Suscríbete a nuestros canales

El reciente tropiezo del Aston Villa ante el París Saint-Germain en la final de la Supercopa de Europa ha vuelto a poner sobre la mesa una de las estadísticas más crueles del fútbol europeo actual.

La racha sin victorias de Unai Emery en la UEFA Super Cup se mantiene, prolongando un maleficio que contrasta de forma radical con su impresionante palmarés continental.

Para muchos, es considerado el mejor entrenador en la historia de la UEFA Europa League, certamen en el que ha conquistado un total de cinco trofeos (tres de manera consecutiva con el Sevilla, uno con el Villarreal y uno más con el Aston Villa).

Contra el campeón de la Champions cambia

Sin embargo, la historia cambia drásticamente cuando le toca medir fuerzas ante el vigente campeón de la Champions League en la Supercopa de Europa. Con la caída por 2-1 frente al PSG, el técnico español amplía una sequía histórica en este certamen que se compone de dolorosos antecedentes.

2014: Derrota por 2-0 frente al Real Madrid.

2015: Caída por 5-4 en un vibrante duelo ante el Barcelona.

2021: Empate 1-1 en el tiempo reglamentario y posterior derrota 6-5 en la tanda de penales frente al Chelsea.

2026: Derrota por 2-1 ante el París Saint-Germain.

A pesar de que el legado de Unai Emery en Europa está más que consolidado y su metodología sigue transformando proyectos deportivos, la Supercopa sigue siendo esa asignatura esquiva donde la fortuna y los pequeños detalles continúan dándole la espalda al estratega vasco.