Kylian Mbappé guía al Real Madrid en su último amistoso de pretemporada

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El Real Madrid cerró su etapa de partidos de preparación de forma positiva. El conjunto dirigido por José Mourinho se impuso con autoridad por un marcador de 3-0 ante el Schalke, en un compromiso que sirvió afinar la maquinaria colectiva y para recuperar piezas capitales de cara al inicio del campeonato oficial.

La gran noticia previa y durante el encuentro fue la reincorporación de los futbolistas que venían disfrutando de sus vacaciones tras los compromisos internacionales.

El técnico portugués pudo contar con figuras estelares de la talla de Kylian Mbappé, Marc Cucurella y Jude Bellingham, quienes saltaron al terreno de juego para sumar sus primeros minutos de rodaje veraniego y demostrar que su talento se mantiene intacto.

Goleada previa al debut

No tardó en hacerse notar el poderío ofensivo merengue. Apenas corrían seis minutos de juego cuando el astro francés Kylian Mbappé inauguró el marcador con una definición exquisita, abriendo la ruta de la victoria.

El dominio madridista continuó plasmándose en el marcador gracias a la aparición de Dean Huijsen, quien amplió la ventaja tras una buena asistencia del turco Arda Güler. Ya en la segunda mitad, el joven delantero Carlos Espí se encargó de sentenciar el 3-0 definitivo con una sólida actuación que redondeó la fiesta blanca.

Con esta contundente victoria y el plantel ya al completo bajo las órdenes de José Mourinho, el Real Madrid pasa página y concentra toda su energía en el estreno oficial de la temporada en LaLiga, donde se medirán próximamente ante el Espanyol con el firme objetivo de arrancar el torneo doméstico sumando de a tres.