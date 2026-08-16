El Barcelona arrolla al Basilea y calienta motores para el inicio liguero

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El FC Barcelona firmó una actuación pletórica en su penúltimo compromiso de preparación rumbo a la nueva campaña. El conjunto dirigido por Hansi Flick se impuso con autoridad por un marcador de 5-2 ante el Basilea, dejando destellos de gran fútbol, una pegada imponente y sensaciones inmejorables de cara al inicio oficial de las competiciones.

Desde el primer minuto, el cuadro blaugrana impuso condiciones sobre el terreno de juego, mostrando la intensidad y verticalidad que busca imprimir el estratega alemán. La fiesta goleadora se edificó a base de talento y contundencia, destacando la estelar actuación de Jesse Bisiwu, quien se despachó con un magnífico doblete.

A la fiesta ofensiva se sumaron con tantos de alta factura Karim Adeyemi, el joven Hamza Abdelkarim y el desequilibrante Lamine Yamal, completando una goleada coral que refleja el amplio fondo de armario y la sintonía ofensiva que atraviesa el plantel culé.

Última parada y la mira puesta en el debut

Tras este exitoso examen, el conjunto azulgrana encarará su último partido amistoso de pretemporada enfrentándose al Al-Ahly, un test internacional que servirá al cuerpo técnico para afinar los últimos detalles tácticos.

Inmediatamente después de este compromiso, la escuadra culé cambiará el chip para concentrarse de lleno en el arranque oficial de la temporada en LaLiga.

El debut liguero está programado para llevarse a cabo el próximo sábado 23 de agosto, fecha en la que el Barça se medirá ante el Elche con el firme objetivo de arrancar el torneo sumando los primeros tres puntos en juego ante su afición.