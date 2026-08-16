FC Barcelona aún está lejos de fichar a Rodri Hernández

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El FC Barcelona no está cerca de fichar a Rodri Hernández y es una situación preocupante. Los españoles han enviado tres ofertas al Manchester City que han tenido una respuesta negativa. En estos momentos parece más probable que se mantenga en Inglaterra.

El Barca envió una tercera oferta al City por Rodri por valor de 70 millones de euros (60 millones fijos + 10 millones en variables). Esta propuesta fue rechazada, los ingleses esperan ganar: 80 millones entre fijos y variables; desde Inglaterra y España hay optimismo en la negociación.

Rodri tiene un deseo real de salir de Manchester en dirección al FC Barcelona. Con el deseo del jugador de salir y el City ya compitiendo, podrían acelerarse las negociaciones para un acuerdo óptimo. De hecho, la derrota 3-0 (momentánea) de los ciudadanos contra Arsenal puede ayudar.

Manchester City y una derrota que los obligaría a ir al mercado

En estos momentos (70 minutos) el Manchester City pierde la Community Shield por 3-0 contra el Arsenal. Un resultado que deja muy mal parado el once de Enzo Maresca, por lo que podría acelerar las negociaciones por Enzo Fernández del Chelsea y beneficiar al FC Barcelona.

Con la venta de Rodri al Barca, el City podría ayudarse a contratar a Fernández y completar la mitad de cancha que quiere Maresca para su equipo. Un efecto dominó que ayudaría a ambas partes españolas para negociar con los términos de Deco (Barcelona) y llegar a un acuerdo.

¿Cuándo comienza la Premier League 2026-27?

El próximo viernes 21 de agosto iniciará la emoción de la Premier League 2026-27. El primer enfrentamiento de la temporada será entre Arsenal vs Coventry, en el Emirates Stadium de Londres. Los últimos campeones debutarán en casa, buscando el bicampeonato.