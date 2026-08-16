Fútbol Español

FC Barcelona aún está lejos de fichar a Rodri Hernández

Las negociaciones entre los azulgranas y el Manchester City continúan, aunque todavía existen diferencias económicas importantes

Por

Jeferson Palacin
Domingo, 16 de agosto de 2026 a las 11:43 am
FC Barcelona aún está lejos de fichar a Rodri Hernández
Rodri Hernández - España - AP Photo/Frank Franklin II
Suscríbete a nuestros canales

El FC Barcelona no está cerca de fichar a Rodri Hernández y es una situación preocupante. Los españoles han enviado tres ofertas al Manchester City que han tenido una respuesta negativa. En estos momentos parece más probable que se mantenga en Inglaterra.

NOTAS RELACIONADAS

El Barca envió una tercera oferta al City por Rodri por valor de 70 millones de euros (60 millones fijos + 10 millones en variables). Esta propuesta fue rechazada, los ingleses esperan ganar: 80 millones entre fijos y variables; desde Inglaterra y España hay optimismo en la negociación.

Rodri tiene un deseo real de salir de Manchester en dirección al FC Barcelona. Con el deseo del jugador de salir y el City ya compitiendo, podrían acelerarse las negociaciones para un acuerdo óptimo. De hecho, la derrota 3-0 (momentánea) de los ciudadanos contra Arsenal puede ayudar.

Manchester City y una derrota que los obligaría a ir al mercado

En estos momentos (70 minutos) el Manchester City pierde la Community Shield por 3-0 contra el Arsenal. Un resultado que deja muy mal parado el once de Enzo Maresca, por lo que podría acelerar las negociaciones por Enzo Fernández del Chelsea y beneficiar al FC Barcelona.

Con la venta de Rodri al Barca, el City podría ayudarse a contratar a Fernández y completar la mitad de cancha que quiere Maresca para su equipo. Un efecto dominó que ayudaría a ambas partes españolas para negociar con los términos de Deco (Barcelona) y llegar a un acuerdo.

¿Cuándo comienza la Premier League 2026-27?

El próximo viernes 21 de agosto iniciará la emoción de la Premier League 2026-27. El primer enfrentamiento de la temporada será entre Arsenal vs Coventry, en el Emirates Stadium de Londres. Los últimos campeones debutarán en casa, buscando el bicampeonato.

Tag de notas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Fútbol

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?