FC Barcelona: Frenkie de Jong estalla contra la mentira de la prensa

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Frenkie de Jong es uno de los capitanes del FC Barcelona y uno de sus jugadores más importantes. Es un jugador que no entra en el juego de la prensa y se mantiene a distancia. Sin embargo, en una nota a los medios del club, desmintió un sector del periodismo catalán que ha mentido.

De Jong fue contundente contra Gerard Romero, director de 'JijantesFC', uno de los medios que sigue la actualidad del Barca. El neerlandés entiende cuando la afición opina sobre su rendimiento, pero ya no va a tolerar más las mentiras de ese sector blaugrana que busca hacer daño.

Frenkie en corto: "Me he dado cuenta de muchas mentiras que se están difundiendo contra mí. Por ejemplo el Gerard Romero ha dicho: que yo he negado jugar contra el Atlético en Champions, es falso. Ha dicho que mi relación con el mister es muy mala, es absolutamente falsa; tengo muy buena relación con el mister".

El neerlandés continuó: "Ha dicho que mi relación con el club es mala, es falso también. Hablo mucho con la gente del club y con los directivos. También ha dicho que estoy castigado, es otra mentira más; ha dicho muchas mentiras en el pasado, pero no lo voy a pasar más".

Frenkie de Jong habló sobre su lesión durante el Mundial 2026

Frenkie de Jong reconoció que durante el Mundial 2026 representando a Países Bajos tuvo un accidente. Durante un entrenamiento un compañero le cayó encima y le lastimó la rodilla. Al hacerle pruebas médicas le comunicaron que era un pequeño problema en la rodilla.

En primera instancia le dijeron que podía jugar y así lo hizo. Sin embargo, al terminar su participación con su selección y volver al club la lesión es mucho más grave y de larga data. Una situación desafortunada para él porque no puede jugar y aportar el FC Barcelona.

Frenkie reconoció que está preparándose para volver lo más pronto posible: "Ahora estoy trabajando con los preparadores físicos. Hemos hecho un plan con el que todo el mundo está de acuerdo". El neerlandés se desahogo en los medios del club y ahora se centra en la recuperación.