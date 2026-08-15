Así fue el tremendo dardo de Ferran Torres que destrozó al barcelonismo en su adiós

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Ferran Torres es oficialmente nuevo jugador del París Saint-Germain. El delantero internacional español tomó la firme decisión de no renovar su contrato con el Barcelona, el cual tenía como fecha de caducidad el 30 de junio de 2027. Con la intención de darle un giro a su carrera, el atacante eligió la capital francesa como su nuevo hogar.

Un acuerdo millonario y exprés

Ante el inminente riesgo de perder a su futbolista gratis en el futuro, la directiva blaugrana se vio obligada a sentarse en la mesa de negociaciones. El acuerdo con el equipo de la Ligue 1 se cerró de manera fugaz por una cifra que ronda los 50 millones de euros, aliviando las arcas del conjunto catalán.

Rápidamente, el PSG presumió las primeras imágenes del flamante campeón de Europa posando con su nueva indumentaria. El club confirmó que el valenciano portará el mítico dorsal número nueve en la espalda, asumiendo un rol protagónico en la ofensiva del equipo dirigido por su viejo conocido, Luis Enrique.

El picante dardo contra el Barcelona

Durante sus primeras declaraciones a los medios oficiales de la entidad parisina, Ferran soltó una frase que retumbó con fuerza en las oficinas del Camp Nou. "El PSG es el club ideal para ganar la Champions League", declaró contundentemente, desatando una ola de reacciones en las redes sociales.

Esta afirmación cayó como un balde de agua fría y fue interpretada como un dardo venenoso y directo hacia el Barcelona. Queda en evidencia que el delantero sintió que el conjunto azulgrana, inmerso en diversas crisis, ya no le ofrecía las garantías deportivas para pelear de tú a tú por la gloria continental.

La obsesión por la corona europea

La Champions League es, sin lugar a dudas, el motivo principal detrás de esta sorpresiva mudanza. Durante sus temporadas como jugador culé, Torres se quedó con las ganas de reinar en Europa, un fantasma competitivo que persigue a los catalanes desde hace más de una década.

Ahora, arropado por el ambicioso y millonario proyecto de Nasser Al-Khelaïfi y Luis Campos, el atacante confía en romper su sequía. "Estoy muy feliz de comenzar una nueva aventura en un club tan ambicioso", sentenció el delantero, dejando claro que su único objetivo en París es levantar la anhelada "Orejona".