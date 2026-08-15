¿Lo quieren fuera? Enzo Fernández divide a la afición del Chelsea

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El reencuentro del mediocampista argentino Enzo Fernández con los terrenos de juego dejó mucho más que sensaciones futbolísticas durante el duelo amistoso de preparación frente a la Real Sociedad.

El campeón del mundo, que saltó al campo de manera estelar en el segundo tiempo y asumió con galones la cinta de capitán, experimentó en carne propia el clima de tensión y división que actualmente impera en un sector de la grada de Stamford Bridge.

Aplausos y pitadas en una misma grada

El momento en el que el volante ingresó al terreno de juego desató una reacción polarizada entre los seguidores del conjunto londinense. Mientras un sector importante de la afición reconoció su jerarquía y le brindó una cálida ovación, otros hinchas respondieron con un sonoro coro de silbidos y pitadas.

Esta fractura en el graderío no es casualidad; responde directamente al malestar generado en los últimos meses debido a los constantes rumores sobre su salida del club.

Las especulaciones que vinculan fuertemente al mediocampista con gigantes del continente como el Real Madrid y el Manchester City han erosionado la paciencia de un sector de la fanaticada inglesa, que cuestiona el compromiso a largo plazo del jugador con el proyecto deportivo.

Pese a la atmósfera hostil en algunos sectores, Enzo Fernández demostró personalidad al asumir la responsabilidad de liderar al equipo con el brazalete en el complemento, enfocándose en su rendimiento físico y táctico mientras se define su futuro en este mercado de fichajes estival.

La directiva del Chelsea y el cuerpo técnico observan de cerca una situación que parece que seguirá dando de qué hablar en los próximos días.