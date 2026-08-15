Ferran Torres elogia a Luis Enrique en su presentación con el PSG

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El delantero español Ferran Torres fue presentado oficialmente como nuevo jugador del Paris Saint-Germain, marcando uno de los movimientos más sonados del mercado europeo.

Durante su primera comparecencia ante los medios de comunicación como jugador parisino, el atacante desveló sus sensaciones al unirse a la entidad francesa y, sobre todo, lo que significa volver a coincidir con su compatriota Luis Enrique.

El vínculo entre el técnico asturiano y el extremo es estrecho y conocido desde su etapa compartida en la selección nacional. Lejos de ocultar su admiración, destacó el rol fundamental que el estratega ha tenido en su madurez deportiva, llegando a catalogarlo de una manera muy personal.

"Siempre lo he dicho: para mí, Luis Enrique ha sido como un padre en el mundo del fútbol. Cuando tuve la oportunidad de entrenar con él en la selección, siempre depositó mucha confianza en mí. Ahora, tener de nuevo la oportunidad de entrenar a sus órdenes me llena de ilusión y me da muchísimas ganas de embarcarme en este proyecto", afirmó.

"Sabe como guiar a un jugador"

Para el atacante, la metodología y el manejo de grupo que caracteriza a Luis Enrique son garantías de éxito tanto en lo individual como en lo colectivo. El exjugador blaugrana profundizó en cómo el cuerpo técnico logra potenciar el rendimiento de sus futbolistas.

"Creo que es un entrenador que sabe muy bien cómo guiar a un jugador, comprenderlo y darle confianza, incluso cuando el propio jugador quizá no confía del todo en sí mismo. Sabe cómo empujarte a dar lo mejor de ti. Es algo muy positivo y, sobre todo, sabe sacar todo tu potencial", expresó.

Con esta incorporación de peso y la sintonía perfecta entre el banquillo y el terreno de juego, el PSG apunta alto en sus aspiraciones tanto en la Ligue 1 como en las competiciones europeas de la mano de una dupla que promete dar grandes alegrías a la afición parisina.