El PSG hace oficial el fichaje de Ferran Torres y el español ya entrena con el equipo francés

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El rumor se convirtió en realidad, Ferran Torres ya es nuevo jugador del Paris Saint-Germain (PSG) y pone fin a su historia como jugador del Barcelona. El delantero se marcha tras más de cinco temporadas jugando con el equipo catalán y conseguir y buena cantidad de títulos.

Todo indica que el PSG paga una cifra cercana a los 50 millones de euros para quedarse con los servicios de un atacante al que todavia le quedaba un año de contrato con el Barcelona. Esta es una operación que aparentemente deja contenta a todas las partes.

Ferran viene de ser el gran héroe de España en la final del mundial entre España y Argentina que se definió a favor de los europeos gracias a un gol suyo un tienpo extra. En medio de su gran reconocimiento mediatico Torres llega a un PSG donde no tiene la titularidad asegurada y deberá pelear el lugar frente nombres importantes.

La llegada del atacante español es posible gracias a su gran relación con el entrenador asturiano, Luis Enrique, con quien ya coincidió en la selección española durante varios años y justamente fue con quien mejores números puso vistiendo la camiseta de la selección nacional del dos veces campeón del mundo.