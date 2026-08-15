Atlético de Madrid: Simeone blinda su defensa con el Cuti Romero

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Atlético de Madrid está centrado en dar un salto de calidad para la temporada 2026-27. Tras un año flojo en LaLiga y Semifinales en Champions League; La contratación de Cristian 'Cuti' Romero le da una inyección de garra defensiva al esquema del Cholo Simeone.

Diego Simeone lleva 15 años en el Atlético con muchos altibajos. Logró ganar dos títulos de liga bajo un sistema defensivo sólido. En 2013-14 con: Juanfran - Godín - Miranda - Filipe Luís (26 goles en contra) y en 2020-21 con: Savić - Giménez - Hermoso (25 goles en contra).

Por esa razón el Cholo peleó para tener a Cuti Romero. Contar con un defensor con garra, juego fuerte, gana duelos por aire y pelea cada pelota por tierra es la inyección de stamina que necesita su defensa. Formará un tándem de cuidado: Ruggeri - Hancko - Romero - Pubill.

Atlético de Madrid quiere una temporada con títulos

Atlético de Madrid en la temporada 2025-26 se despidió muy temprano en la pelea por LaLiga. Disputó la Final de Copa del Rey, pero perdió en penales contra Real Sociedad; finalmente el Arsenal en una eliminatoria simplona los eliminó en Semifinales de Champions League.

En ese contexto, Diego Pablo Simeone necesita un año diferente, como la campaña 2013-14, 2020-21. En esos años no solo fue campeón, también lo hizo con soberbia, con fútbol, con una garra y una pasión que solo sus jugadores pueden demostrar a lo largo de la campaña.

De hecho, el Cholo necesita un año con títulos (en plural), una temporada donde no sea él la persona señala por lo negativo. Al contrario, que sea consolidado como la pieza más importante del Atlético para lograr triunfos importantes; este 2026-27 debe ser el año del argentino.

¿Cuándo debuta el Atlético de Madrid en la temporada 2026-27?

El Atlético de Madrid debuta en la temporada 2026-27 contra el Málaga por la Jornada 1 de LaLiga. El encuentro se llevará a cabo el próximo miércoles 19 de agosto en el Estadio Riyadh Air Metropolitano. Un primer juego en casa para empezar con buen pie la campaña.