Atlético de Madrid cierra el fichaje de este campeón del mundo

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El mercado de fichajes sigue dejando sorpresas y esta vez lo protagoniza un equipo español. Se trata del Atlético de Madrid, quien tendría ya acordado un refuerzo de talla mundial.

El jugador en cuestión es el defensor Cristian Romero, mejor conocido como el 'Cuti' y que llegaría proveniente del Tottenham Hotspur. Según el periodista Gastón Edul el acuerdo ya estaría cerrado.

A su vez, el comunicador italiano, Fabrizio Romano, escribió: "acuerdo cerrado entre los clubes con el Tottenham por un paquete de 40 millones de euros, incluidos los bonus".

Y agregó: "El trato con el Inter se cayó en julio, el Barcelona decidió no seguir adelante hace unos días, los Spurs nunca iban a vender al Arsenal".

Atlético de Madrid se le adelantó al Barcelona

Los informes más recientes habían apuntado que el jugador estaba esperando que el cuadro azulgrana pujara realmente por sus servicios. Sin embargo, desde el bando culé se priorizó las incorporaciones de un mediocampista, mientras se termina de negociar la llegada de Rodri.

Al mismo tiempo el cuadro catalán estaría aguardando la situación de Julián Álvarez, delantero que esperan sea su refuerzo estelar para la ofensiva y que saldría por unas cifras superiores a los 100 millones de euros.

Ahora mismo, el Atlético de Madrid no estaría por la labor de vender al atacante al conjunto culé y es lo que ha frenado este movimiento, sobre todo, porque el jugador ya tendría acordado términos personales con el equipo azulgrana.