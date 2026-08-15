Real Madrid: Mastantuono ilusiona tras su debut con Fiorentina

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Franco Mastantuono tuvo sus primeros minutos con la Fiorentina. Un debut bastante importante con 34 minutos sobre el verde para demostrarle al Real Madrid que dentro de poco será una pieza importante; de hecho, el equipo merengue lo mantendrá bien vigilado.

Mastantuono jugó 34 minutos en la victoria 4-1 de la Fiorentina contra el Benevento por la Copa Italia. El equipo viola avanzó hasta dieciseisavos de Final en un campeonato apasionante. Su rival en la próxima ronda saldrá del enfrentamiento entre: Pisa vs Empoli.

El debut del argentino fue bastante bueno, asociándose con sus compañeros en jugadas de ataque. Además de intentar mantenerse ordenado tácticamente. Cuando entró el marcador ya estaba 4-1 y pudo jugar sin la presión del marcador y con buen ritmo.

Real Madrid confía que Italia será determinante para Franco Mastantuono

Franco Mastantuono que ya cuenta con 19 años (los cumplió en su debut italiano) es una apuesta a futuro del Real Madrid. El equipo blanco lo presó por una temporada (vuelve el 30 de junio del 2027). Sin embargo, si todo sale bien, se extenderá su estadía en Italia.

El equipo blanco confió en la disciplina de Cesc Fábregas y el Como 1907 para terminar de formar a Nico Paz. El resultado fue un jugador élite que encara, marca goles, defiende, tiene orden táctico y es una figura de su equipo y de la Serie A desde que debutó en Italia.

En esa línea, el equipo blanco aplicó la misma estrategia con Mastantuono, cederlo a un equipo italiano; que le de rodaje, minutos y termine de formarlo en la élite del fútbol europeo para luego usarlo en España. Al menos de momento esa es la idea con el futbolista argentino.

Kylian Mbappé revela la exigencia para esta temporada

Kylian Mbappé que supo brillar con Francia en el Mundial: máximo goleador del torneo y máximo artillero en la historia de la competición. Ahora se centra en el Real Madrid, algo que el francés lo define así: "Ganar, Este es nuestro momento para dar un paso adelante y ganar títulos".

Para 'Kyky' las contrataciones han sido un complemento adecuado para los estándares del club. Además de destacar una llegada: "Es muy positivo tener un entrenador como José Mourinho que sabe cómo ganar". De esta manera parece que todo va en la misma dirección.